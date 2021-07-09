«Тариф лось подключен»: злоключения обочичника в Приморье попали на видео

Передвижение по обочине многим пришлось не по нраву. Фото: принтскрин видео.

Мгновенная карма настигла водителя джипа в Приморье, решившего объехать пробку по обочине. На этой самой обочине джип двумя колесами ушел под откос. К счастью, обошлось без пострадавших, но история в целом поучительная.

Видео было снято накануне днем в Уссурийске. На кадрах отчетливо заметно, что на дороге транспортный затор. Пробку задорно по обочине обрулил «УАЗ». Вот только внедорожник ехал бодро до поры до времени, пока не поймал кромку.

«Тариф лось подключен», «Сам виноват, зачем ломиться», «Карма в действии», «Постоянно так делаю, кода там пробища. пока меня еще никто так не проклял», «Попадется сознательный водитель включит прямо перед вами правый поворотник и вильнет в сторону обочины, 90% что окажетесь в канаве. И даже если будет ДТП, вы будете виноваты», «Это у нас ещё обочечников мало, на западе их щемят жестко», – делятся мнениями в сети жители края.

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