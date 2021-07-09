«Я бы со стыда сгорела на их месте»: поступок женщин на детской площадке в Приморье вызвал гнев очевидцев

Дамы прославились в сети. Фото: принтскрин видео.

Прогулка на детской площадке Уссурийска обернулась ссорой взрослых. Разборки на улице начались из-за неубранного мусора, а точнее, самого факта свинского поведения на территории, предназначенной для прогулок ребят.

История развернулась в микрорайне Доброполье в Уссурийске. Как уверяет очевидец, на лавочке на детской площадке непринужденно болтали две женщины. Посидели, пообщалась и ушли, как ни в чем не бывало, оставив за собой гору шелухи от семечек. По словам автора видео, замечания наглым посетительницам площадки сделали даже детишки, но на особ это не подействовало.

Тогда в ход пошла тяжелая амуниция – свое негодование дамам решила высказать свидетельница, заранее вооружившись телефоном. Женщина догнала невоспитанных любительниц мусорить, вот только вместо извинений и уборки получила оскорбления в свой адрес.

«Кто снимал, жив хоть? В конце замах такой. А, если серьезно, то конечно полный капец. Я бы со стыда сгорела на их месте», «Какие бабушки, такие и внуки», «А говорят на мелких, что потерянное поколение», – возмущаются в соцсетях приморцы.

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