Во Владивостоке рядом с офисом крупной компании обнаружили труп мужчины

На месте происшествия работают специалисты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшную находку утром, 9 июля, сделали жители Владивостока во Фрунзенском районе города. Недалеко от кольца "Инструментального завода", рядом с офисом крупной компании по предоставлению услуг связи, лежал труп мужчины.

ЧП произошла на проспекте Красного Знамени. Мужчину без признаков жизни обнаружили рядом со шлагбаумом на Тополиной аллее. Подробности трагедии предстоит выяснить специалистам, которые уже прибыли к месту для дальнейшего разбирательства.

– По факту смерти проводится проверка. Устанавливается личность и все обстоятельства происшествия, – прокомментировала "КП-Владивосток" официальный представитель следственного управления следственного комитета Приморского края.