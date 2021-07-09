Новый автобусный маршрут появится во Владивостоке

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Еще один маршрут общественного транспорта появится в столице Дальнего Востока уже в июле. По просьбам горожан, автобус № 30к будет доставлять пассажиров до поликлиники № 6 на Черемуховой, 32.

Создание такого маршрута – результат работы администрации Владивостока и жителей города. Как отмечает начальник управления транспорта Александр Иванов, изменить маршрутную сеть в городе можно только после изучения пассажиропотока и пожеланий горожан.

- В наше управление обращались пассажиры с просьбой пустить автобус до поликлиники № 6. На данный момент ближайшая остановка находится в 300 метрах от медицинского учреждения, по пути приходится идти в подъем либо преодолевать несколько лестниц – для людей старшего возраста это, конечно, тяжело. А учитывая, что на базе данной поликлиники открыт амбулаторно-инфекционный центр и поток пациентов увеличился в разы, вопрос введения здесь маршрута общественного транспорта особенно актуален, - объяснил Александр Иванов.

Два автобуса № 30к будут проходить по маршруту «Бухта Тихая – Черемуховая – Бухта Тихая» с интервалом в 30 минут. Автобусы начнут курсировать сразу после заключения контракта с перевозчиком – ориентировочно во второй половине июля.

Планируется, что в сентябре в городе начнут действовать еще четыре маршрута: № 78 «Волховская – Семеновская», № 87 «Семеновская – Мыс Чумака», № 91 «Майора Филиппова – Багратиона» и № 99 «Адмирала Смирнова – Снеговая Падь». А в ноябре новый маршрут вводится на полуострове Песчаном. Это автобус № 94д «Центр (с. Береговое) – 54 км автодороги 05А-214» в отсутствие навигации будет подвозить пассажиров к федеральной трассе, где они смогут пересаживаться на другие.

А в это время

Автобусы №86, курсирующие по маршруту «Площадь Семеновская – Нерчинская, 58», теперь останавливаются на улице Фонтанной. Здесь уже оборудовали место остановки общественного транспорта.

Горожане не раз жаловались, что остановка «Телецентр» неудобна и небезопасна. Людям приходилось идти по проезжей части, чтобы попасть на тротуар, да и сама остановка расположена на участке с большим уклоном.

Сам остановочный пункт «Телецентр» перенесли на несколько метров ниже, на Фонтанную. Остановка обустроена сразу после пешеходного перехода. Здесь сотрудники муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» нанесли разметку и установили соответствующий знак. Водителям маршрута уже сообщили о переносе остановки.