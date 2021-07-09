Детям из семьи, лишившейся дома, партия помогла собраться в школу

Семье из Арсеньева, оказавшейся в трудной жизненной ситуации в результате пожара, общественники привезли оргтехнику, которая поможет детям в сентябре сразу включиться в учебный процесс

Семья Сычевых, в которой воспитываются трое детей-школьников, при содействии Арсеньевского отделения «Единой России» получила компьютер и принтер, а также канцелярские принадлежности, которых хватит троим мальчишкам на весь учебный год. Одежду для школьников передали члены общественной организации «Матери России», также семье поступила помощь от Приморского отделения «Красного Креста».

В конце мая пожар уничтожил двухэтажный дом в Арсеньеве, в котором проживала семья из пяти человек. Тогда же, благодаря СМИ, все узнали о поступке старшего сына - 16-летний Анатолий вынес из пылающего дома младшего из братьев, 3-х летнего Илью, и крикнул среднему, 11-летнему Андрею, чтобы он срочно покинул дом.

Анатолий первым заметил огонь внутри гаража, примыкающего к жилью, и сразу приступил к решительным действиям. Убедившись, что братья в безопасности, подросток приступил к тушению пожара. Но никакие усилия - в том числе и прибежавших с работы взрослых - не помогли. В результате пожара дом и всё, что в нем находилось, сгорело.

Следственный комитет не оставил без внимания смелый поступок восьмиклассника и теперь ходатайствует о поощрении юного героя за решительные действия в экстремальной ситуации. Испытание закалило подростка и теперь он, по его словам, мечтает получить профессию спасателя.

Как рассказала руководитель Арсеньевского городского отделения общественной организации «Матери России» Наталья Кашпура, всей семье вручили пригласительные на концерт, посвященный Дню любви, семьи и верности, и подарили подарки - сертификаты в магазин детской одежды для покупки зимних вещей, развивающие игрушки для малыша.

«Это было пожелание их мамы Анастасии - она попросила позаботиться первым делом о потребностях детей. Мы были рады помочь этой хорошей и дружной семье». От Красного Креста семье передали средства для ухода и гигиены, а также обувь и одежду для ребят», - рассказала Наталья Кашпура.

Своим впечатлением поделилась и исполнительный секретарь Арсеньевского местного отделения Елена Кухарь:

«Для Сычевых эта беда подтвердила, что они не остались в одиночестве, люди поверили в силу единства. В условиях, когда нужна помощь, партия всегда старается помочь".

Руководство авиастроительной компании «Прогресс» по месту работы отца предоставило семье две комнаты в общежитии со всем необходимым, мебелью и бытовой техникой. Глава семейства уверен, что получит поддержку всех неравнодушных земляков и вновь отстроит дом.

Председатель правления Приморского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Надежда Ильина рассказала, что в течение года от местной организации помощь получают до 6 тысяч человек – многодетные семьи, инвалиды, тяжелобольные люди и другие уязвимые категории граждан.

«Часто приходится реагировать на случаи ЧС: пожары, наводнения, экстремальные ситуации. Эта многодетная семья все потеряла в пожаре, поэтому мы посчитали своим долгом присоединиться к оказанию помощи со стороны партии «Единая Россия». Совместная поддержка несомненно принесла больше пользы. Содействие в тяжелый момент жизни всем обратившимся приморцам объединяет нас, «Матерей России» и партию», - прокомментировала передачу помощи пострадавшей семье Надежда Ильина.