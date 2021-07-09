Строительство, ремонт и благоустройство: 1,6 миллиарда рублей дополнительно получит Владивосток в этом году

Дополнительные деньги пойдут на благоустройство города. Фото: Милана СОКОЛ

В 2021 году во Владивостоке скорректируют бюджет. Столица Приморья получит дополнительные деньги из федеральных и краевых запасов. Как подчеркнул исполняющий обязанности главы города Константин Шестаков, средства пойдут на самые необходимые городские нужды и проекты развития.

647 миллионов рублей выделено Владивостоку по поручению заместителя председателя правительства России - полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева. На деньги из федерального бюджета в том числе планируется благоустроить остров Русский. Речь идет об участке от Университетского проспекта, где начинается грунтовая дорога до Ворошиловской батареи. Также в планах сделать комфортную парковку на популярном туристическом маршруте в бухте Ахлестышева. Ранее на самом пляже уже начали установку деревянного настила для комфорта отдыхающих.

– В программу также вошло строительство объектов наружного освещения в 100 дворах жилых домов, ремонт фасадов 17 многоквартирных домов, развитие инфраструктуры для занятий спортом - беговые и велодорожки на Русском острове, долгожданный ремонт двух пирсов на набережной Спортивной гавани, закупка техники и оборудования для организации лыжной трассы – также на Русском, благоустройство центральной площади Владивостока, где строится фонтан, а также ремонт улично-дорожной сети по центральным маршрутам, – прокомментировала пресс-служба администрации Владивостока.

998 миллионов рублей город получит из краевого бюджета. На эти деньги планируется построить новый детский сад в Снеговой Пади, рассчитанный на 240 малышей. Так как микрорайон активно застраивается, дошкольное учреждение здесь крайне необходимо. Также часть средств пойдет на строительство школы на Патрокле, где смогут учиться 1275 ребят. Часть денег необходима для приведения в порядок территории Покровского парка, проведение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт дорог, вторую очередь благоустройства пляжа на мысе Ахлестышева, уборку городских территорий, в том числе скверов, и непосредственный ремонт дорог.

– Все проекты имеют огромное значение для развития Владивостока и комфорта жителей, поэтому нам важно провести работы качественно и вовремя. Будем вести постоянный контроль на всех объектах, – подытожил и. о. главы Владивостока Константин Шестаков.

В администрации Владивостока уже готовят документы в думу города для корректировки бюджета на текущий год.

Власти распределят бюджет на важные городские задачи. Фото: vlc.ru

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14