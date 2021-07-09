Рыбную продукцию можно приобрести на фестивальной площадке «Сделано в Приморье»

На площадке фестиваля «Сделано в Приморье» самозанятые мастера приготовили особое предложение по случаю Дня рыбака. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

День рыбака традиционно отмечается во второе воскресенье июля. Для Приморского края – это особенный праздник. В нашем регионе развита рыбопромышленность, край на весь мир славится своими морепродуктами. В этом году фестиваль «Сделано в Приморье» в рамках реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» к празднику подготовил тематические площадки, сообщает корреспондент «КП-Владивосток».

В течение трёх дней жители и гости Владивостока на фестивальной площадке смогут приобрести сувениры на морскую тематику, морепродукты, а также отведать специальное меню от ресторанов на гастроулице.

«Фестиваль «Сделано в Приморье» проходит уже шестой раз. Пространство для самозанятых – наших предпринимателей - мы сделали во второй раз. Ко Дню рыбака мы подготовили специальные позиции: выставка и продажа маринистов, на площадке также будут проходить три дня мастер-классы на морскую тематику, где можно будет сделать морские сувениры и забрать их домой на память. В зоне ярмарки фестиваля у нас представлена рыбная продукция. На гастраулице ко Дню рыбака мы ввели специальные позиции. Каждый ресторан представляет специально разработанные блюда к празднику», - рассказала Марина Прудникова, координатор проекта «Сделано в Приморье» центра «Мой бизнес».

Несмотря на то, что новые локации и зоны появились только утром, 9 июля, они сразу же привлекли внимание прохожих. Морские пейзажи, магниты с видами Владивостока, мягкие игрушки в тельняшках – это и многое другое представляют самозанятые.

В зоне мастер-классов дети вместе со своими родителями могут оригинально раскрасить деревянного кита или чайку, а после поделку забрать домой на память.

«Мастер-классы у нас будут проходить в ближайшие три дня, в них могут принять участие все желающие абсолютно бесплатно. Все желающие могут выполнить роспись деревянного декора – это киты и чайки, которые, можно сказать, являются символами Владивостока», - сказала руководитель мастер-классов Вероника Сеина.

В эти дни свою продукцию представляют и рыбные компании – копчённая рыба, различные морепродукты, свежевыловленная камбала – привлекают внимание гостей фестиваля. Отметим, что главное условие участия в фестивале - рыба должна быть выловлена в Приморском крае.

На гастроулице можно отведать «морские» блюда, специально разработанные ресторанами-участниками к празднику.