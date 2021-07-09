На юге Приморья построят мусорные полигоны

Хасанский район Фото: Сергей БАЛАНОВ

В регионе идет подготовка к строительству современных предприятий по утилизации бытовых отходов. Решение «мусорной» проблемы предусмотрено госпрограммой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы. Новые производства обеспечат переработку и захоронение отходов с максимальной защитой от вредного воздействия на природу.

- Обязательным условием для планируемых к проектированию и последующему строительству полигонов-комплексов по переработке и утилизации мусора является экологическая безопасность, - рассказала заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко. - По современным требованиям такие объекты, если они не оснащены мощностями для сортировки отходов, надежной защитой от выбросов, очисткой сточных вод, просто не будут допущены к эксплуатации.

Перед проектировщиками и строителями стоит задача закрыть вопросы переработки и утилизации мусора Артема, Владивостока, Уссурийска и Надеждинского района. Сейчас решается вопрос о дислокации будущего производства. Экологические требования к проекту весьма высоки. В их числе надежная защита грунтовых вод. Отходы, которые не годятся для переработки, должны складироваться на специальных площадках с бетонным основанием, покрытых особым составом.

- Такая технология более эффективна, чем гидроизоляция основания полигона с помощью глиняного или асфальтобетонного экранов. Также на полигоне будет оборудована дренажная система для отвода фильтрационных вод, а все работы на полигоне будут механизированы, - пояснили специалисты компании, которая готова вложить деньги в строительство.

Кстати, новое производство будет создано за счет бюджетных средств с участием частного бизнеса. Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил профильным ведомствам продумать создание в каждом муниципалитете мусоросортировочных станций, а также строительство современных мусороперерабатывающих комплексов.