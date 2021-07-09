Приморские деликатесы стали «киноперсонажами»

Морские деликатесы Фото: Сергей БАЛАНОВ

Гастрономическое кино сняли по итогам VII Тихоокеанского туристского форума, в рамках которого работала проектно-учебная лаборатория «Вкус Дальнего Востока». Повара приготовили более 50 блюд различного формата – от ресторанных деликатесов до стритфуда. Меню годится для ресторанных завтраков, для фуршетов, для вкусных наборов на вынос, для аппетитных перекусов во время прогулок. В создании фильма приняли участие местные рестораторы и производители регионального продукта, в том числе предприятия по добыче и переработке рыбы и морепродуктов. Съемки были организованы в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

- Путешествие – это новый опыт, возможность увидеть, почувствовать и попробовать именно в том месте, где продукт производится, добывается,- уверена автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. - Это наш первый фильм о том, где попробовать дальневосточные продукты и дальневосточную кухню в Приморском крае.

По мнению директора Туристско-информационного центра Приморского края Ольги Гуревич, участие в проекте дает возможность продемонстрировать гостям региона мастерство наших поваров и интересно рассказать об этом:

- Мы поддерживаем развитие наших рестораторов и шеф-поваров. Они играют большую роль в продвижении бренда дальневосточной кухни. Гастрономическая лаборатория, которую туристско-информационный центр провел в мае, это не только демонстрация мастерства, это еще и интересный информационный повод, который мы получаем по итогу и можем дальше им пользоваться. Так появление итогового фильма даст нам возможность не только рассказывать о дальневосточной кухне, но и наглядно демонстрировать наши морепродукты и дары тайги, которые лежат в основе гастрономического бренда, заманивать туристов сочной и аппетитной картинкой.

Кстати

В 2021 году при поддержке Федерального агентства по туризму будет запущено мобильное приложение по планированию путешествий «ГИД «Гастрономическая карта России». Проект реализуется при информационной поддержке Ростуризма, Министерства иностранных дел РФ, при экспертной поддержке Федерации рестораторов и отельеров.