Владивосток больше не будет городом-портом

Источник: архив Правительства Приморского края

Глава Владивостока и члены его команды прошли обучение по программе подготовки управленцев 100 крупнейших городов России от ВЭБ.РФ и «Сколково». Результатом стала не больше не меньше Стратегия развития города до 2050 года, в которую вошли самые разные проекты - от развития общественного транспорта, ЖКХ, дорожного строительства до экологии, спорта и общественных пространств.

Главная цель новой стратегии – улучшение жизни горожан, а потому туда включена модернизация систем ЖКХ, общественного транспорта, благоустройство парка Минного городка, а также строительство так активно обсуждаемой в последнее время ВКАД. Упомянуто также в документе строительство арендного жилья и появление жилых микрорайонов на островах Русском и Елены. Последнее является логичным продолжением проекта кольцевой автодороги, куда войдет и мост на остров Елена, разом решающий проблему транспортной доступности территории.

- Сегодня ведется активная работа по интеграции возможностей ВЭБ.РФ в благоустройство «сердца города» – парка Минного городка. Этот проект долгожданный для горожан и приоритетный для развития города как столицы Дальнего Востока. На обсуждении - проекты набережных и пляжей города. Уникальность территории, расположение и экономические показатели выделяют Владивосток и Приморский край как эффективную площадку для инвестиций, – рассказал вице-мэр Владивостока Азат Ислаев.

Росту инвестиций должна поспособствовать и смена образа приморской столицы – с портового города на развитый дальневосточный финансовый центр с европейской культурой, несмотря на свое азиатское местоположение. Создание трех международных центров – по хоккею, экстремальным видам спорта и теннису также, по замыслу управленческой команды, должно не только положительно повлиять на здоровье горожан, но и усилить межгосударственное сотрудничество.

- В ближайшие годы Владивосток должен стал лучше и комфортнее, уже в течение года мы должны показать хорошие, наглядные результаты. Наша команда перенимает лучшие практики России, и мы готовы их внедрять в нашем городе, – сообщил Константин Шестаков

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