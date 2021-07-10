Туман, дождь и гроза: синоптики рассказали, чего стоит ожидать от погоды в Приморье 10 июля

Сегодня, 10 июля, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления, сообщает "Примпогода". В крае в течение дня будет переменная облачность, утром в отдельных районах, преимущественно прибрежных, будет туман. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет дуть с южного направления. Температура воздуха +16...+30°C.

Во Владивостоке сегодня облачно, днем будут небольшие прояснения, утром местами морось и туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +18...+20, в пригороде до +24°С.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +24...+26°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +22...+24°C.

Температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +19°C.