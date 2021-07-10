В Артеме в эти минуты полыхает квартира в шестиэтажном доме

Квартира полыхает на шестом этаже жилого дома Фото: принтскрин видео.

Сегодня, 10 июля, в городе Артем Приморского края загорелась квартира в шестиэтажном доме по адресу Каширская, 10.

Как сообщают очевидцы, из окна квартиры, расположенной на шестом этаже, валит густой черный дым и видны языки пламени, дым также идет из соседней комнаты. Пожарных нарядов не видно.

О погибших или пострадавших не сообщалось.

Пожар на шестом этаже жилого дома в Артеме. Фото: инстаграм / artem.news.plus

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В эти минуты на пожаре работают огнеборцы: 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Из-за сильного задымления из дома на улице вывели 10 человек. По имеющейся информации, пострадавших нет.

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