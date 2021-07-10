Завершены поиски Вячеслава, пропавшего без вести 3 июля в Приморье

Неделю волонтеры и полицейские искали пропавшего мужчину

В Приморье завершены поиски 33-летнего Вячеслава Кац, который 3 июля бесследно исчез в Приморье.

Известно, что в последний раз его видели дома. 3 июля он вышел из своей квартиры и после этого пропал. На нем была только серая футболка и серые спортивные штаны.

К поискам мужчины подключились полицейские и волонтеры ПРОО "Примпоиск", которые распространили ориентировки на пропавшего мужчину: рост 175 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Спустя неделю поиски Вячеслава были прекращены. Дело в том, что его нашли живым. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Волонтеры поблагодарили всех, кто принимал активное участие в поисках.