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Владивосток10 июля 2021 5:27

Жертвами коронавируса в Приморье стали еще три человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал новые данные по распространению заболевания
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Количество заразившихся коронавирусом в приморье продолжает расти

Количество заразившихся коронавирусом в приморье продолжает расти

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Приморье продолжает бушевать эпидемия коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки не справились с болезнью еще три жителя края. Общее число погибших от COVID-19 составило 832 человека.

Вместе с этим в крае вновь побит антирекорд по суточному выявлению заболевания. 9 июля COVID-19 был выявлен у 251 приморца. Всего же с начала эпидемии в крае зафиксировано 49138 случаев заболевания.

За минувшие сутки диагноз был снят со 108 приморцев. За все время пандемии вылечиться от коронавируса смогли 43797 жителей края.