Жертвами коронавируса в Приморье стали еще три человека

Количество заразившихся коронавирусом в приморье продолжает расти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Приморье продолжает бушевать эпидемия коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки не справились с болезнью еще три жителя края. Общее число погибших от COVID-19 составило 832 человека.

Вместе с этим в крае вновь побит антирекорд по суточному выявлению заболевания. 9 июля COVID-19 был выявлен у 251 приморца. Всего же с начала эпидемии в крае зафиксировано 49138 случаев заболевания.

За минувшие сутки диагноз был снят со 108 приморцев. За все время пандемии вылечиться от коронавируса смогли 43797 жителей края.