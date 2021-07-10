Огнеборцы потушили пожар в квартире жилого дома в Артеме

В Артеме огнеборцы ликвидировали пожар. Фото: Инстаграм / artem.news.plus

Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в квартире жилого дома в Артеме.

Информация о том, что на шестом этаже многоквартирного дома в Артеме по адресу Каширская, 10 начался пожар, поступил огнеборцам в утром, 10 июля, в 9:42.

Как только первые расчеты прибыли по указанному адресу, пламя уже вовсю полыхало, был риск, что огонь перекинется на соседние квартиры.

Несколько квартир в доме оказались отрезаны из-за плотного дыма. Пожарные вывели на свежий воздух 10 человек.

По информации ГУ МЧС России по Приморскому краю, в 10.21 пожар был локализовали в 10.22 - полностью ликвидирован. В квартире выгорело 20 квадратных метров. Пострадавших нет.