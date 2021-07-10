Ни пиццы, ни денег: жительница Приморья лишилась 12 тысяч рублей при оформлении доставки

Женщина попала на фишинговый сайт, через который мошенники и списали ее деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Уссурийска оказалась жертвой мошенников, которые обманным путем завладели ее деньгами. Женщина попала на фишинговый сайт, через который с ее банковского счета списали сумму, в 10 раз превышающую изначальный заказ. Печально еще и то, что пиццу так никто и не доставил.

20-летняя жительница Уссурийска решила заказать в интернете пиццу. Зайдя через приложение на сайт одной известной ей компании, она быстро составила заказ на 1250 рублей. Дальше, казалось бы, стандартная процедура: переход на страницу оплаты заказа, ввод данных своей банковской карточки и отправка кода подтверждения оплаты из банка.

Однако сразу после того, как она ввела этот код, с ее карты списали сумму в 10 раз больше, чем сумма заказа - 12570 рублей. Подумав, что возникла какая-то ошибка, жительница Уссурийска решила все выяснить на месте. Приехав в заведение, с "сайта" которого она заказывала пиццу, она высказала свои претензии.

Администратор заявления проверил информацию и сообщил женщине печальную новость. Дело в том, что на ее номер такого заказа нет, более того, операций на такую сумму через это кафе не проходило. Вывод один - женщина попала на сайт-двойник, созданный мошенниками, чтобы воровать деньги у ничего не подозревающих граждан.

Оставшись без денег и заказа, женщина пошла в полицию, где подробно рассказала, на каком сайте и через какое приложение она оформляла заказ. Сейчас возбуждено уголовное дело по данному факту.

Полиция напоминает о простых правилах безопасности, которые защитят ваши деньги от мошенников. Если вы раньше не заходили по данному адресу и не можете точно знать, что перед вами официальный сайт, нужно внимательно изучить сайт:

- адреса фишинговых сайтов зачастую отличаются от настоящих всего одной буквой или символом;

- поддельные сайты практически полностью копируют дизайн официального ресурса. При этом они могут быть сделаны неряшливо, с ошибками, с неработающими ссылками, но могут выглядеть и очень правдоподобно, поэтому ориентироваться только на внешний вид не стоит;

- не следует игнорировать сообщение интернет-браузера, который зачастую предостерегает, что переход по ссылке на определенный сайт может использоваться мошенниками для хищения денег.