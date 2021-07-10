Рога спилены, следы ранений: тушу оленя нашли на территории закрытого пляжа центра Океан

Безжизненное тело оленя обнаружили на берегу пляжа центра "Океан". Фото: dpskontrol125rus

На территории закрытого пляжа детского центра "Океан" обнаружена туша мертвого оленя.

Как сообщают очевидцы, при визуальном осмотре туши видны следы огнестрельного ранения, рога спилены.

Как именно безжизненное тело оленя оказалось на территории закрытого пляжа - пока загадка. Пользователи сети высказали мнение, что труп могло прибить к берегу волнами.

Пользователи сети выдвинули предположение, что тело могло прибить к берегу закрытого пляжа волнами. Фото: dpskontrol125rus

Редакция "Комсомольской правды" отправило официальный запрос в пресс-службу центра "Океан", чтобы прояснить ситуацию.