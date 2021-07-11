Ничего нового: в Приморье 11 июля ожидаются туман, морось, грозы

Синоптики рассказали о воскресной погоде. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Сегодня, 11 июля, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления, сообщает «Примпогода». В крае местами кратковременные дожди с грозами. Утром местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +18...+31°C.

Во Владивостоке облачно с прояснениями, утром морось, местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C, в пригороде до +25°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +25...+27°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха +24...+26°C.

Температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +19°C.