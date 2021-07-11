Смертельный маневр: возле кампуса ДВФУ на пешехода опрокинулся автомобиль

На месте аварии работали медики, спасатели и полицейские. Фото: ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Утренняя перебежка через пешеходный переход обернулась трагедией на острове Русский. В результате резкого маневра внедорожник опрокинулся на неожиданно выскочившего на дорогу пешехода. ДТП закончилось смертельным исходом.

Утром, 11 июля, 50-летний житель Владивостока ехал по Университетскому проспекту на острове Русский. Как рассказал водитель Toyota Land Cruiser Prado, около остановки Мини-ТЭЦ на пешеходный переход неожиданно выскочил молодой человек. Мужчина попытался затормозить и вырулить в левую сторону, из-за чего машина задела бордюр, а потом врезалась в фонарный столб. Сильный удар стал причиной смертельного происшествия – автомобиль опрокинулся на пешехода.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая помощь. Однако 21-летний пешеход получил серьезные травмы, не совместимые с жизнью. Молодой человек скончался на месте ДТП. Других пострадавших нет.

Стаж водителя составляет 17 лет.

Сотрудники полиции начали проверку по факту происшествия.

Водитель резко затормозил и ушел в левую сторону от столкновения, но это не помогло. Фото: ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14