«Потух в один момент»: пляж Юбилейный во Владивостоке остался без света в разгар отдыха

Отдыхающие несколько часов были без света, кто-то не выдержал и поехал домой. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Зажигательный вечер субботы чуть не перестал быть таким, когда центр Владивостока неожиданно остался без электричества. Свет потух во многих популярных местах города.

В полночь 11 июля центральный район Владивостока неожиданно остался без электричества. Свет потух на Юбилейном пляже, на улицах Пограничная, Светланская и ряде других. Законно заработанный субботний отдых едва не прекратился.

Однако многие кафе и рестораны быстро сориентировались и организовали «романтик», достав свечи.

– Мы пошли в одно заведение, там темно. В другое заведение, там тоже темно. Весь центр вчера пытался проводить тусовку в темноте. Потом пошли в один бар, и только мы туда зашли, а там свечи везде стоят, камерно, красиво, как дали свет. Так прикольно было при свечах, а со светом уже не то. Но владельцы приглушили лампы, получилось неплохо, – рассказала корреспонденту «Комсомолки» жительница Владивостока.

По предварительной информации, отключение связано с аварией и длилось оно ориентировочно до 3:20 утра.

– Произошло отключение на подстанции ВТЭЦ-1. Энергетики оперативно прибыли на место. После осмотра оборудования подстанции и выполнения необходимых технических мероприятий электроснабжение всех потребителей было восстановлено, – прокомментировали журналисту в пресс-службе ДРСК.