«Этому городу нужен новый герой»: Бэтмен замечен во Владивосток сити

Герой осматривал "владения" с высоты. Фото: принтскрин видео.

Человек в костюме Бэтмена, стоящий на виадуке, привлек внимание жителе Владивостока и многим поднял настроение в завершении выходных. Супергерой просто созерцал на происходящее с высоты, даже не вступал в диалог с кем-то из проходящих мимо изумленных людей, но и это было достаточно. «Город под надежной защитой» – уверены многие.

Чему именно посвящен маскарад, пока не известно, но позитива местным жителям мужчина в супергеройском костюме явно добавил, особенно, когда видео попало в сеть.

«"Я буду стоять на виадуке". А как я тебя узнаю? "Ни слова больше!"», «Какая прелесть, наш город под защитой», «Мы сначала проехали мимо, потом развернулись и еще вокруг приехали. Не показалось ли. А еще помахал нам он. Дети орали – он настоящий! Круче, чем с Дедом морозом вышло», «Этому городу нужен новый герой», «Скоро Джокер с Чуркина подтянется», – с юмором комментируют ситуацию пользователи сети.

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