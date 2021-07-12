Местами дожди с грозами. Синоптики уточнили, чего ждать от погоды в начале новой недели

В отдельных районах краю передают дожди с грозами. Фото: Милана СОКОЛ

В первый рабочей день недели погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», под влиянием высотной ложбины в поле пониженного атмосферного давления в отдельных районах края пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ожидается переменная облачность, утром местами туман. Разброс температур в дневные часы от +21 до +32°C в зависимости от района.

Во Владивостоке 12 июля облачно с прояснением, утром морось, местами туман. В городе будет дуть ветер южный умеренный. Воздух прогреется до +22...+24°C.

В Уссурийске в понедельник небольшая облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, утром слабый. Столбики термометров поднимутся до +28...+30°C.

В Находке сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Утром туман. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха в городе составит +24...+26°C.

Температура воды в Амурском заливе +19°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +19°C.

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