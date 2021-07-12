«Это вообще законно?» В популярное место отдыха в Приморье запретили въезд

Большинство просто не обращает внимание на знак. Фото: www.instagram.com/administration_dalnegorsk.

В Дальнегорском городском округе появились знаки, запрещающие заезд автотранспорта в одно из излюбленных мест отдыха горожан. Для многих нововведение стало сюрпризом и вызвало кучу вопросов, другие же попросту решили игнорировать запрет и продолжают заезжать на берег по старой привычке. О законности и целесообразности знаков разгорелся спор.

– Господа нашей администрации и доброе ГАИ, объясните, на каком основании поставлены эти знаки со всех сторон к подъезду на озеро Васьковское? Почему не уведомили через СМИ и телевидение, что въезд запрещен. Если эти знаки установили самовольно, то почему людей штрафуют за это? Это вообще законно? – попытался выяснить ситуацию через соцсети обеспокоенный житель города.

Ответа от официальных инстанций горожанин пока не получил, зато узнал мнения земляков. Как оказалось многие не против подобного запрета. По словам местных жителей, только таким образом можно сохранить заповедную зону.

«Там всегда нельзя было заезжать. Просто никто за этим никогда не следил. Это считается заповедной зоной», «Нечего делать там машинам, на травке не полежать, не позагорать!!!», «Согласна, что заезжать на пляж на авто не стоило бы, но всю жизнь озеро принадлежало людям, и они на нем отдыхали, с чего бы сейчас кто-то там что-то наставил и запретил что-то? Вы думаете, что без машин не будет палаток, не будет свинства или гулянок до утра?» – высказываются в сети приморцы.

Часть горожан уверена, что знаки установлены незаконно, да и создают они проблему не только отдыхающим, но и тем, кто проезжал через пляж к дачам.

«Да знаки не соответствуют стандарту и нелегально установлены самими жителями. Не берите в голову», «Законно, но непонятно для чего, люди даже на дачу к себе проехать не могут из-за них , а там много стариков!», – уверяют местные.

Однако судя по фото, многие просто не обращают внимания на новый запрет, паркуясь прямо на берегу, практически у кромки воды.

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