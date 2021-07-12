«Нет знаков, скользко, утаскивает в обрыв»: пострадавший водитель предупредил об опасности на трассе во Владивостоке

Последствия неудачной поездки. Фото: принтскрин видео.

В неприятной ситуации во Владивостоке в выходные оказался один из водителей. На затяжном повороте машину выкинуло с трассы, к счастью, от падения с косогора ее удержали леера. Водитель не пострадал, чего нельзя сказать о его железном коне. Мужчина записал видео, чтобы предупредить остальных участников движения об опасности на дороге.

Неприятный инцидент произошел при выезде со Снеговой на объездную трассу Де-Фриз – Седанка – Патрокл. Пострадавший обратился к местным жителям с вопросом, считают ли они этот участок дороги опасным и, что делать человеку, который не знают эту дорогу?

– Ограничение 60км/ч на данном участке. При скорости 50км/ч тормозной путь составляет 15 метров (+-5 метров от качества резины). Когда авто выходит в горизонт и видно обрыв остается 6-10 метров (в зависимости от высоты транспортного средства). Добавьте мокрый асфальт. На видео местные плетутся 20км/ч. Что делать человеку который не знает этой дороги и отсутствуют знаки? – спрашивает в сети автолюбитель.

Многие посчитали, что водитель сам виноват, уверяя, что на незнакомом участке нужно сбрасывать скорость до минимума.

«Видишь затяжной поворот, да еще если знаков нет, ну сбрось ты скорость, не зная что тебя может ожидать там! Знаете же, что у нас то знаков нет, то светофоры не работают, то еще что-нибудь! Что, что делать тебе? Делай теперь свою машину», «Зачем нестись, выпучив глаза! Резину вовремя менять и ходову тоже! А по замыслу автора, все повороты должны быть подушками обложены?», «Можно на повороте скорость скидывать, говорят помогает», «Водить научиться нужно для начала», – парируют местные жители.

Некоторые все же посочувствовали беде автомобилиста, отметив, что участок действительно опасный.

«Вы ничего никому не докажете, съезд сделан очень опасно, особенно тяжело разъехаться с грузовым автомобилем-не разъедетесь! Нет разметки, знака нет... Прям песня ехать не местному водителю в дождь, в темное время... Рулетка-доедете или нет, вот вам не повезло…», «Беги оттуда, пока штраф еще не выписали и не заставили платить за испорченные ограждения», – делятся мнениями в сети жители края.

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