Завершены поиски Дмитрия, пропавшего без вести 4 апреля во Владивостоке

Приморца искали три месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке завершены поиски 34-летнего Дмитрия И., который пропал 4 апреля.

Последний раз мужчину видели дома на улице Борисенко во Владивостоке. 4 апреля 2021 года он вышел из своего дома и пропал. На Дмитрии был длинный пуховик, зеленые комуфляжные штаны и темно-синие кроссовки.

Долгое время, три месяца, Дмитрия искали полицейские и волонтеры «ПримПоиска», которые распространили ориентировки на пропавшего мужчину: рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы темно-русые.

К сожалению, в начале июля было найдено тело мужчины.

– Дмитрий И. найден. Погиб. Мы приносим свои соболезнования родным и близким. Спасибо всем за распространение информации и помощь в поисках, – написали волонтеры.

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