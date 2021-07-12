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Владивосток12 июля 2021 5:26

У приморцев обманом выудили 15 миллионов рублей

IT-мошенники всего за неделю обманули больше 70 жителей края
Дарья НАУМЕЦ
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Приморцы ведутся на предложения увеличить свои доходы от незнакомцев.

Приморцы ведутся на предложения увеличить свои доходы от незнакомцев.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кибермошенники вновь пошли в атаку и за прошедшую неделю украли у жителей Приморья почти 15 миллионов рублей. Краевая полиция обеспокоена сложившейся ситуацией, сотрудники МВД рассказывают, как обезопасить себя.

За прошедшую неделю в полицию обратились 73 жителя Приморья. Недобросовестные IT-мошенники обокрали доверчивых граждан на 14,8 миллиона рублей.

Так, жительница Уссурийска захотела заработать на инвестициях, из-за чего и лишилась крупной суммы. 47-летней женщине несколько раз звонил неизвестный и предлагал свою помощь. Наконец, согласившись, приморчанка перевела мужчине 3,8 миллиона рублей, а вместо обещанного дохода потеряла связь со своим «помощником». Денег женщина тоже не увидела.

После того, как жительница Уссурийска поняла, что ее обманули, она сразу же обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

Полиция просит жителей и гостей Приморья быть внимательнее и не совершать банковских операций, которые кажутся непонятными. Всю информацию нужно проверять, и не важно, где вы узнали ее: в Интернете или по телефону. Пользоваться нужно только проверенными сетевыми ресурсами. И уж тем более не нужно совершать операции, которые связаны с распоряжением ваших финансов, если это происходит спонтанно и по указанию неизвестных лиц.

Сейчас мошенники предлагают инвестировать деньги в ценные бумаги или поиграть на валютном рынке, но еще и приобрести криптовалюту или биткоины

Если вы или ваши родственники стали жертвой обмана, то нужно обратиться в полицию. Сделать это можно по следующим номерам:

Телефон дежурной части УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 249 04 91.

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 240 10 00.