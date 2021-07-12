«Единая Россия» вышла на очистку морского побережья во Владивостоке

Волонтеры "Единой России" приступили к очистке приморских пляжей. Первый субботник по уборке побережья от скопившегося мусора добровольцы провели во Владивостоке в бухте Патрокл: около сотни волонтеров очистили берег от того, что оставили люди и выбросило море. Транспорт для вывоза мусора предоставила администрация г. Владивостока.

Валентин Никитин – постоянный участник мероприятий по приведению в порядок мест отдыха на территории Владивостока и считает, что волонтером может быть любой человек:

«Это естественное состояние человека, любящего свой город, - следить за его чистотой. И очень здорово, что в таких мероприятиях участвует много людей».

Наталья Сущенкова пришла на пляж вместе с детьми. Она тоже участвует во всех акциях, связанных с уборкой городских территорий, и активно привлекает свою семью к общественно полезному труду:

«Это наш дом, в котором мы живем. Дети должны понимать, что мы не гости в этом доме, мы хозяева. А хозяева убирают свой дом».

По словам волонтеров, самый частый мусор на пляжах – пластик, метал, а также гигиенические салфетки. Они долго разлагаются и представляют большую опасность для окружающей среды. Поэтому мероприятия по очистке прибрежных территорий в городе решено проводить на регулярной основе.

Как заявляют организаторы мероприятия, примеру Владивостока уже на следующей неделе последуют по всему Приморью: в Находке, Каваларовском, Лазовском, Хасанском, Ханкайском районах и других территориях края очистка пляжей будет продолжаться все лето.

Александр Бондяев, председатель общественного совета одного из проектов партии «Единая Россия» в регионе:

«Мы начали убирать прибрежные полосы Приморского края. Если весной это были парки, скверы, придомовые территории, то сейчас у нас пляжный сезон и мы убираем морское побережье и берега озер, рек. Сегодня начали с Первомайского района, бухты Патрокл. Конечно же, всеми нами любимая зона отдыха – остров Русский не останется без внимания, а вместе с ним Эгершельд, Де-Фриз, Санаторная, Седанка и, конечно же, Шамора».

Единоросс также сообщил, что партия выступила с еще одной инициативой – очистки морской акватории от затонувших кораблей.

«В этом году за счет средств федерального бюджета будут убираться суда, затонувшие десятки лет назад. Будет очищено все побережье Дальнего Востока. Инициатором этого выступила «Единая Россия»», - уточнил Бондяев.