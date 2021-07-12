В Приморье будут судить полицейского, который избил невиновного ради статистики

Мужчину заставили признаться в преступлении, которое он якобы совершил Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Несколько лет назад сотрудники полиции захотели улучшить показатели Находкинского ЛО и для этого задержали невиновного мужчину. Его избили, чтобы он признался в преступлении, которого не совершал. В итоге мужчина дал ложные показания, якобы он распространял наркотики. Когда появилась информация, что произошла такая вопиющая ситуация, было возбуждено уголовное дело, к расследованию которого подключились МВД, ФСБ и транспортные следователи. Сейчас дело передано в суд, где двум экс-полицейским будет вынесен приговор.

В 2016 году двое сотрудников Находкинского линейного отдела МВД РФ на транспорте решили улучшить статистику своего отделения. Для этого они нашли себе жертву – невиновного мужчину, – которого задержали и избили ради его ложных показаний. Мужчина под давлением признался, что якобы он распространял наркотики.

Однако тайное стало явным, поэтому было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, это пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ. К расследованию подключились сотрудники отдела по расследованию особо важных дел ДВСУТ СК РФ, управления ФСБ РФ по Приморью и отдела собственной безопасности УТ МВД России по ДФО.

В результате обман был раскрыт. Один из полицейских уже признал свою вину и даже захотел сотрудничать со следствием. Уголовное дело в отношении этого мужчины выделено в отдельное производство и отправлено в суд. По указанной статье экс-полицейскому грозит до десяти лет тюремного заключения.

Расследование уголовного дела в отношении второго обвиняемого продолжается.