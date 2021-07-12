Власти Приморья рассказали, кто больше всех рискует заболеть коронавирусом

Больше половины тех, кто подхватил заразу, относятся к работающим гражданам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кто из приморцев может заболеть COVID-19 в первую очередь, рассказали краевые власти на заседании оперативного штаба 12 июля.

Целых 65% подхвативших коронавирусную инфекцию – работающие граждане. Чаще всего заболевают люди от 18 до 49 лет, и, как правило, это работники общепита, транспортных услуг, торговли, промышленных предприятий и, конечно, офисные сотрудники.

– По клиническим проявлениям 68,8% приходится на заболеваемость ОРВИ, 17,7% – пневмонией, бессимптомные формы – 12,5%, – доложила руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Кстати, не стоит забывать, что за нарушение противоэпидемических требований юридическое лицо может быть оштрафовано на крупную сумму, начиная от 300 тысяч рублей.