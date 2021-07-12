Бывшему первому вице-губернатору Приморья Василию Усольцеву вынесли приговор

Василий Усольцев. Фото: primorsky.ru

В Приморье вынесен приговор бывшему первому вице-губернатору края Василию Усольцеву, обвиняемому в легализации доходов преступным путем.

По факту судебное решение было вынесено еще 27 апреля 2021 года, информация об этом сейчас есть в открытом доступе на сайте Дальнегорского районного суда.

Согласно этой информации, Василий Усольцев с 1 января 1997 года по 7 ноября 2017-го для получения постоянной прибыли учредил ряд коммерческих организаций в Приморье, других регионах страны и даже на Кипре, для этого он привлекал третьих лиц. Помимо этого, он приобрёл 422 100 000 штук акций, а затем он обменял их, получив 984 миллиона рублей. И это при том, что с 2003 до 2011 года Усольцев был депутатом Госдумы, а с 2014-го по 2017-й работал первым вице-губернатором Приморского края.

Так как Василий Усольцев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и помогал следствию, ему вынесли более мягкий приговор. В итоге за легализации доходов, полученных преступным путем, он был приговорен к 2 годам условного заключения и полумиллионному штрафу.