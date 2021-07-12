Гостиницы в Приморье смогут получить «звезды» бесплатно

Государство поддерживает пострадавшую от пандемии отрасль. Фото: Андрей Урбановский

Приморские гостиницы смогут пройти бесплатную классификацию от «без звезд» до пяти. Эта процедура стала обязательной с января 2021 года, а ее главной задачей является увеличение потока туристов и повышение уровня доверия гостей к оценке гостиниц.

«Мой бизнес» проведет работы по классификации гостиниц и иных средств размещения, которые принадлежат малому и среднему бизнесу. Затем предпринимателей проконсультируют: расскажут, как классифицируют гостиницы, объяснят, почему та или иная гостиница не прошла классификацию, распишут требования к категориям гостиниц. Также, на консультации будут объяснять, почему действие свидетельства о присвоении гостинице определенной категории приостановлено или прекращено. Предпринимателям расскажут и о том, на какие меры господдержки они могут рассчитывать.

Сама процедура классификации будет проходить по определенной схеме. Аккредитованная организация проведет проверку документов, номеров, качества услуг и работы персонала. По итогам этой проверки будет принято решение о присвоении категории и выдано свидетельство.

- Один из плюсов такой классификации для предпринимателей, – что в ходе выездной проверки они получают рекомендации от специалистов-экспертов, что им стоит улучшить при оказании гостиничных услуг. Например, приобрести обязательный инвентарь, упорядочить документооборот или ввести новые услуги, – рассказала эксперт Приморского центра сертификации Ольга Пампушина.

Классификацию необходимо проходить каждые три года. Более подробную информацию уточняйте в центре «Мой бизнес» по телефону: 8 (423) 279-59-09. Комплексные услуги предприниматели могут получить в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.