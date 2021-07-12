Отдых на Рейнеке под угрозой? Во Владивостоке изменили расписание теплохода до острова

Теперь до острова надо добираться в другое время. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Лето, море, острова… Все жители Владивостока планируют свои выходные так, чтобы в итоге оказаться на берегу моря, желательно с палатками и подальше от автомобильных дорог. Однако теперь привычный ритм «телепортации» на Рейнеке и обратно придется скорректировать: морской транспорт до острова будет придерживаться нового расписания. Это связано с техническим обслуживанием теплохода «Москва».

Раньше «Москва» курсировала до острова Рейнеке по вторникам. Но теперь, и вплоть до 15 сентября, не будет, так как теплоход отправлен на техническое обслуживание. Зато вместо этого появятся дополнительные рейсы по субботам. Из Владивостока рейс будет отправляться в 10:00, а обратно – в 11:40.

Полное актуальное расписание движения судов лучше проверять на сайте pereprava.su, а об изменениях можно уточнить по телефону 8-914-673-37-87.