В Приморье подросток устроил своим родителям «подлянку»

Полицейские оперативно выяснили, откуда хулиганят. Фото: Александр КОЦ

Юный житель Пограничного округа Приморья решил развлечься с друзьями и стал названивать в полицию. Дозвонившись до отделения, он говорил о тяжком преступлении в отношении его семьи, а потом ругался матом и смеялся. На просьбы прекратить хулиганить подростки не реагировали, и в итоге «развлечение» обернулось проблемами для родителей малолетнего приморца.

На телефон дежурной части отдела МВД России по Пограничному округу целый час звонил гражданин и заявлял, что с его семьей произошло страшное. При этом звонивший много матерился, а сквозь его речь слышался детский смех. Просьбы прекратить хулиганить услышаны не были, поэтому полицейские выяснили, откуда звонят.

Оказалось, что звонки поступали с уличного телефона-автомата в селе Бойкое. Туда выехали полицейские и инспектор по делам несовершеннолетних, которые и обнаружили хулиганов на месте пакостничества.

Как оказалось, 13-летнему подростку стало скучно, и они с друзьями решили развлечься. Мальчика отвезли к родителям, с семьей была проведена беседа, а законным представителям юного хулигана был выписан штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, это часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ.