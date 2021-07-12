Во Владивостоке провели опрос о качестве голосования за объекты благоустройства на 2022 год

В рамках проекта «Народный контроль» активисты партии и «Молодой гвардии «Единой России» провели среди жителей Владивостока опрос о качестве проведения рейтингового голосования по отбору объектов благоустройства на 2022 год. Оно проводилось под эгидой двух проектов – национального «Формирование комфортной городской среды» и партийного «Городская среда».

Информацию от горожан единороссы собирали в онлайн- и оффлайн-форматах. В опросе приняли участие более 350 человек, основную часть участников составили жители в возрасте 25-45 лет. И хотя около половины граждан, по их словам, не участвовали в голосовании, они поддержали его результаты, подчеркнув, что выбранные общественные пространства действительно нуждаются в благоустройстве.

«Очень важно выходить на прямой диалог с жителями, ведь это позволяет не только узнать их мнение об онлайн-голосовании, но и выявить инструменты повышения вовлеченности граждан в мероприятие. Так, например, граждане считают важным увеличить ход его освещения в СМИ и на интернет-порталах», - отметил краевой координатор партийного проекта «Народный контроль» Павел Серебряков.

Напомним, что голосование за общественные пространства проходило на сайте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 26 апреля по 30 мая. Из представленных семи общественных пространств наибольшее количество голосов набрал Парк культуры и отдыха им. Лазо, расположенный около ж/д станции «Санаторная» на берегу моря и включающий как парковую зону, так и пляж. Этот объект получил поддержку почти 8000 человек.

Всего же в голосовании приняли участие 18 муниципальных образований Приморского края.