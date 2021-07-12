В Приморье пропала 15-летняя Виталина с фиолетовыми волосами

К поискам подростка подключились волонтеры «Примпоиска». Фото: Социальные сети

В Приморье пропала 15-летняя Виталина Чекасова. Девушка 11 июля ушла из дома в селе Барабаш и не вернулась. К поискам подключились волонтеры «Примпоиска».

Виталина (2006 год рождения) была одета в черную футболку, синие джинсы с рисунками Микки Мауса, синие кроссовки с рисунком ромашки.

Девушка среднего роста – 168 сантиметров, среднего телосложения, у нее русые волосы, а нижняя часть покрашена в фиолетовый.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:

8 (42331) 4-69-87 – ОМВД России по Хасанскому району или 102 – полиция

8 908 451 25 33, 8 914 342 46 74 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com