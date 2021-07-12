«Массовое ДТП, все стоит колом, сюда лучше не суваться»: водителей предупредили о мощном заторе во Владивостоке

Авария сковала объездную трассу. Фото: dpskontrol_125rus.

По сообщениям очевидцев, ДТП с участием нескольких авто полностью сковало движение за город на популярной объездной дороге во Владивостоке. Автомобили не поделили проезд недалеко от развязки на Седанку.

Авария произошла в понедельник вечером на трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл, при движении в сторону низководного моста. Точное количество участников ДТП пока неизвестно, но свидетели сообщают, что авария массовая и перекрыто обе полосы в направлении выезда из города.

– Массовое ДТП, все стоит колом, сюда лучше не суваться. Нужно сообщить, а то люди в жуткую пробку попадут, – делятся автомобилисты в сети.

Подробности аварии предстоит выяснить специалистам. Пробка сейчас начинается от Снеговой пади.

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