Пенсионеры из Уссурийска представят Приморье на Всероссийской спартакиаде

В соревнованиях приняли участие команды из 12 муниципальных образований Приморского края. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Арсеньеве прошла спартакиада пенсионеров. Команды из 12 муниципальных образований края боролись за право выступить на всероссийском финале. В общекомандном зачете победила команда из Уссурийска.

В соревновании принимали участие женщины от 55 лет, мужчины от 60 и старше. Состязались пенсионеры в следующих видах спорта: легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, дартс, комбинированная эстафета и даже пулевая стрельба.

Спортсмены из Михайловского и Пожарского районов с почетом заняли места в призовой тройке региональной спартакиады. В министерстве физической культуры и спора Приморского края отметили, что команда из Уссурийска выигрывает спартакиаду второй раз подряд. Теперь победители представят Приморье на Всероссийском финале VII Спартакиады пенсионеров России.

Команда из Уссуйриска выигрывает спартакиаду второй раз подряд. Фото: администрации Арсеньевского и Уссурийского ГО

В настольном теннисе победителями стали Антонина Ли из Уссурийска и Вячеслав Шестак из Хорольского округа. В легкой атлетике лидировали Елена Чернякова из Уссурийска и Владимир Воронкин из Пожарского района. В шахматах призерами стали Михаил Борис из Большого Камня и Светлана Ли из Спасска-Дальнего. Награду за первое место в пулевой стрельбе забрали Александр Барков и Галина Цыбулькина из Арсеньева. Золото в командном зачете по дартсу завоевал Пожарский район, серебро – Михайловский, бронзу же взял Хорольский округ. Призерами личного первенства по дартсу стали Виталий Востриков из Арсеньева и Наталья Романова из Уссурийска. Победителям вручили награды от министерства физической культуры и спорта Приморского края. «Союз пенсионеров России» отметил специальными призами самых старших участников спартакиады: Виталия Вострикова 1943 года рождения и Валентину Дубченко 1945 года рождения.

Создание условий для физической культуры и популяризация спорта – главная задача государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.