«Были бы мозги, было бы сотрясение»: в Приморье молодежь устроила беспредел у флага России

Померяться силами с дорожным знаком решили приморцы. Источник: instagram.com/dps_vl/

Ночью в приморском городе трое молодых людей решили проверить на прочность знак дорожного движения: с разбега таранили несчастный знак головой, пинали ногами, демонстрируя недюжинную физическую форму и знание приемов, близких к азиатским боевым искусствам.

На видео «тренировки» сняли сами участники событий, судя по проявленной смелости изрядно подвыпившие. На кадрах бутылка, предположительно, с алкоголем также присутствует. Вероятно, благодаря такому «допингу» ребят не смутило ни то, что они находятся е где-то в темном дворе, а на открытом месте - на площади, ни молчаливые свидетели беспорядков - флаги России.

Теперь, когда видео разошлось по соцсетям, шансы на то, что весельчаков найдут, увеличиваются. А между прочим, за преднамеренную порчу госимущества предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы или даже 3 месяца ареста.

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