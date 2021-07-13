«Терминатор сейчас появится»: необычное явление прямо в центре Владивостока не на шутку напугало

Бесплатное огненное шоу на трамвайных путях не порадовало владивостокцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На видео попала «неисправность» системы общественного транспорта на многолюдной площади Луговой во Владивостоке. Заметив искры на трамвайных путях, местные жители стали всерьез опасаться короткого замыкания. Однако «технические эксперты» в соцсетях поспешили успокоить приморцев: «это не страшно», «сто лет уже искрит» на всей протяженности - от Луговой до Сахалинской.

- Ничего там не коротит, рельса - это нулевой проводник. В том месте - соединение рельс, которые почему-то отходят друг от друга. Из-за нагрузки в сети, то есть наличия трамвая между фазой и нолем, плохое соединение искрит, - поясняют в комментариях.

Подозрительные искры на трамвайных путях засняли во Владивостоке. Источник: instagram.com/dps_vl

Другие же владивостокцы подошли к инциденту творчески или с юмором:

- Сейчас призрачный гонщик пролетать будет.

- Если положить на них телефон, можно будет его зарядить.

- Там, где его слезы падали на землю, вырастали цветы. Там, где слезы падали на асфальт, асфальт трескался и из трещин росли цветы. А там, где слезы падали на рельсы, сыпались искры, - предложили приморцы версию, достойную целой книги.

Но больше всего посмотревших видео взволновал вопрос: куда пропал человек, который был в начале ролика? «После панорамы его нет, портал открывался, а он ждал». Действительно, занимательная загадка.

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