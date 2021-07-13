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Владивосток13 июля 2021 3:31

Новые смерти: число умерших от коронавируса в Приморье ежедневно стремится вверх

Траурная статистика не прерывается уже больше трех недель
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Число умерших и заразивших COVID-19 стремительно растет.

Число умерших и заразивших COVID-19 стремительно растет.

Фото: Милана СОКОЛ

В Приморском крае продолжают умирать люди от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки скончались еще шесть человек. Стоит отметить, что траурная статистика в Приморье не прерывается уже больше трех недель. Каждый день умирают три - пять человек. Всего с начала эпидемии в крае скончались 847 местных жителей.

По сообщению краевого оперштаба по борьбе с распространением инфекции, за минувшие сутки выявлено 254 новых случаев коронавируса. За все время заболели 49 894 приморцев. Выздороветь смогли 44 152 пациента. На данный момент прививки поставили 272 896 местных жителей.