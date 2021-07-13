«Она не беременна, ее раздуло»: увиденное на одном из пляжей в Приморье ввергает в шок

Отвратительная находка обнаружена на одном из пляжей Приморья. Фото: Милана СОКОЛ

Помимо теплых волн и ласковых лучей солнца на одном из пляжей в Приморье отдыхающих ждет неприятный сюрприз. Жители Владивостока записали на видео то, что плавает в море прямо у берега - труп. Слава богу, хотя бы не человеческий, потому что в соцсетях приморцы сразу стали припоминать подобные истории.

Останки собаки с большим животом, свидетельствующим либо о беременности, либо о долгом нахождении в воде, вынесло на берег на пляже мыса Кунгасный. При этом, как сообщает автор видео, работники пляжа не попытались даже выловить находку, чтобы в воду не выделялись яды, не говоря уже о том, чтобы похоронить беднягу.

- Реально ужас на Кунгасном!!! Труп беременной собачки плавает у берега, мыс Кунгасный, напротив "Чифаня", охранников нет, никого нет, девушка искала минут 40-все будки с охраной пустые, рядом дети, равнодушные наблюдатели!!! Просто беспредел что творится!

В соцсетях равнодушным же никто не остался, стали высказывать версии о состоянии животного и том, кто же должен убирать подобные находки:

- Она не беременна, просто давно в воде находится, вот и раздуло.

- Собака, возможно, от старости умерла, а потом труп смыло в море. Никто из людей на пляже эту собаку не топил, зачем обвинять их в равнодушии?!? Что они должны были сделать? Начать петь поминальные песни?

- В моем селе и море и озеро, бывают и трагедии с животными, утилизирует администрация, ну, а если пляж платный, естественно арендаторы, не хотят, вызывайте Роспотребнадзор.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14