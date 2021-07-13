Житель Приморья задушил свою больную мать из-за раздражающих звуков

Житель села уже задержан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пьяный приморец задушил свою больную мать, так как она издавала раздражающие звуки и мешала мужчине спать. Происшествие, случившееся в начале июля, стало поводом для возбуждения уголовного дела за убийство.

В квартире дома по улице Советская в селе Сиваковка Хорольского района проживала семья: 35-летний мужчина, да его мать. Женщина болела, из-за этого плохо говорила и издавала разные звуки – действие неконтролируемое, поэтому часто шум слышался и по ночам. Как потом признается мужчина – его это порядком раздражало, мешало спать.

В ночь на 8 июля сын решил выпить, да, видимо, выпил слишком много, потому что дальше явно не отдавал отчета своим действиям. Услышав вновь, как мать издает разные звуки, мужчина схватил подушку и накинул на лицо матери. Он продолжал душить ту, что родила и воспитала его, пока она не умерла.

В четверг о происшествии стало известно правоохранителям. Мужчину задержали и отправили в СИЗО. Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство. Теперь приморцу грозит до 15 лет тюремного заключения.