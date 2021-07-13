К 150-летию Владимира Арсеньева во Владивостоке установят четырехметровый памятник

Место установки и эскиз еще обсуждаются. Фото: Евгений Кулешов/Администрация Владивостока.

Совет по культуре и искусству поддержал идею об установке во Владивостоке памятников знаменитому исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву и первому командующему Тихоокеанским флотом Михаилу Викторову. Важные вопросы по выбору мест, эскизам и другим подробностям проектов обсудили на заседании в администрации города, которое провел заместитель главы Владивостока Азат Ислаев.

Владимир Клавдиевич Арсеньев всю свою жизнь посвятил исследованию Дальнего Востока в целом и Приморья в частности. Неутомимый искатель приключений, писатель и этнограф внес большой вклад в изучение природных ресурсов и географии региона. Во Владивостоке в честь него назван музей. С предложением увековечить память ученого в бронзевыступила некоммерческая организация «Центр по изучению и сохранению популяции Амурского тигра». Такой подарок городу решено сделать к 150-летию со дня рождения Арсеньева, юбилей будет в следующем году.

Автором памятника выступит скульптор Алексей Степаненко. Именно он создавал скульптуру проводника Арсеньева – Дерсу Узала. Сейчас она установлена в селе Красный Яр. Для наглядности специалист подготовил три макета памятника и представил их членам совета культуры.

– Арсеньев был очень многогранной личностью. Поэтому я отразил в своих работах три его образа. Два из них рассказывают о Владимире Клавдиевиче, как офицере Русской императорской армии. Еще один образ раскрывает его как путешественника и исследователя. Каждый из макетов был тщательно проработан с историками, чтобы все детали были достоверно отражены, – поделился Алексей Степаненко.

По задумке автора, памятник отольют из бронзы, его высота составит четыре метра. Идею подобного подарка приморской столице все присутствующие поддержали единогласно. Сейчас предстоит выбрать один из трех образов Арсеньева, а также согласовать место для установки.

Также совет по культуре одобрил установку бюста начальнику Морских сил Дальнего Востока, первому командующему Тихоокеанским флотом, начальнику морских сил Рабоче-крестьянской Красной армии Михаилу Викторову. С инициативой выступило Российское военно-историческое общество.

– Это уже второй наш проект по увековечиванию памяти легендарных исторических личностей во Владивостоке – в прошлом году на улице Светланской был установлен бюст снайпера Зайцева. Бюст Михаила Викторова уже изготовлен в глине студией военных художников имени М. Б. Грекова, закончена работа и над гранитным постаментом, – поделился председатель Приморского отделения Российского военно-исторического общества Эдуард Смирнов.

Планируется, что скульптура украсит Адмиральский сквер.

Стоит отметить, что памятники и другие арт-объекты устанавливаются во Владивостоке на деньги меценатов, так как в бюджете города в ближайшее время такие расходы не предусмотрены. Рассматривают поступающие предложения специалисты по культуре и искусству, представители общественных организаций и администрации Владивостока.

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