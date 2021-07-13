Прививка от COVID-19 особенно нужна ослабленным людям

Вакцинация в Приморье Фото: Дарья НАУМЕЦ

Врачи России обращают внимание пациентов на то, что большинство хронических болезней не является противопоказанием для прививки от коронавируса. Более того, вакцинация особенно нужна людям с хроническими заболеваниями и пожилым гражданам. Даже такие тяжелые заболевания, как злокачественные новообразования, - не всегда препятствие для профилактической инъекции.

- Онкологическим пациентам, которые находятся в стойкой ремиссии, нет прогрессирования заболевания, не получают специализированное лечение – вакцинация рекомендована. Противопоказания к вакцинации имеют только пациенты, которые получают специализированное лечение лучевой терапией, многоцикловую химиотерапию, - объяснил главный врач Приморского краевого онкологического диспансера Михаил Волков.

Не являются противопоказаниями также диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ВИЧ-инфекция.

- Позиция российского здравоохранения относительно необходимости вакцинации ВИЧ-инфицированных пациентов от COVID-19 сформулирована предельно ясно – вакцинация признана важнейшей мерой обеспечения защиты данной категории пациентов и социальной безопасности в целом. В этом смысле мы неоднократно призывали и продолжаем призывать к сознательности и пациентское, и медицинское сообщество, - заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

Дело в том, что наличие хронических заболеваний несет высокий риск тяжелого протекания новой коронавирусной инфекции и тяжелых осложнений после COVID-19.

- Если у пациента есть вопросы относительно возможности вакцинирования, ему следует обратиться к лечащему врачу лечебного учреждения по месту жительства, – отметили в министерстве здравоохранения Приморского края.

Кстати

В Приморье в настоящее время в сутки делается около пяти тысяч прививок против COVID-19. В крае работают 200 пунктов вакцинации. Прививочные бригады выезжают на предприятия и на дом к маломобильным гражданам. Эта работа организована в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.