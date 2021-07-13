Молодые врачи в Приморье получают доплаты

Молодые врачи Фото: Вадим ПОПОВ

В Приморье продолжается работа по привлечению молодых кадров в систему здравоохранения края. В числе различных мер поддержки начинающих эскулапов – ежемесячная доплата в размере 10 тысяч рублей к основному заработку из краевой казны. Бюджетную дотацию, предусмотренную государственной программой «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы, получают 713 молодых специалистов.

- Наибольшее число получателей, 49 молодых врачей – во Владивостокской поликлинике №6. 44 специалиста – в краевой клинической больнице №2. Также немало молодых врачей – в центральных городских и районных больницах, например, в Уссурийске (27), Находке (21),- рассказали в региональном минздраве.

Доплата полагается молодым врачам в течение пяти лет, если они начали работать в течение первого года после окончания вуза. И это лишь одна из целого комплекса мер поддержки медицинских кадров.

Так, доплату в три тысячи рублей получают врачи более 30 специальностей и средних медицинских работников, ведущих самостоятельный прием, за каждый выявленный и подтвержденный у пациента случай онкологического заболевания на I или II стадии. Предусмотрены разовые выплаты в 200-700 тысяч рублей специалистам, поступившим на работу в амбулатории и поликлиники, а также в службу скорой медицинской помощи. Действуют и другие меры финансовой поддержки, на которые в первом полугодии текущего года было направлено более 167,9 миллиона рублей. Такие, к примеру, как надбавки к окладу опытным врачам-наставникам, компенсация расходов на съем жилья.