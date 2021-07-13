Зима не застанет врасплох приморских коммунальщиков

Чтобы зимой было тепло Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонтные работы в разгаре у приморских коммунальщиков - ведется подготовка к новому отопительному сезону. Именно летом проводятся опрессовка, промывка, ремонт и регулировка внутренних инженерных сетей, чтобы зима не наступила «внезапно». Параллельно специалисты приводят в надлежащее состояние подъезды, кровли, фасады, чтобы в холода не отапливать атмосферу.

- В этом году процент подготовки к зиме несколько выше показателей прошлого года. Подготовку к отопительному сезону координирует краевой штаб, члены которого выезжают в муниципалитеты, решают возникающие вопросы,- рассказала заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко. – Активно ведется испытание и ремонт теплотрасс, котельных, бойлерных, насосных. Ремонтируются водопроводы, системы электроснабжения.

Прошлогодние проблемы также учтены в ходе подготовки к зиме: под особым контролем находятся те объекты, на которых часто возникали аварии в минувший отопительный сезон. Участки, на которые больше всего жаловались жители края, под особым контролем и включены в первоочередные планы ремонтных работ. Те или иные профилактические ремонты проведены в более трех тысячах из почти 12 тысяч жилых домов края. Подготовка жилого фонда к зиме идет в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы. В сентябре ремонтная кампания должна быть завершена.

А в это время

Приморские коммунальщики продолжают масштабную реконструкцию тепловых сетей в Фокино и Дунае. После завершения работ к осени этого года населенные пункты получат новую инфраструктуру системы отопления и горячего водоснабжения.

- Также значительные работы на сетях идут и в других городах и районах Приморья – меняются коммуникации, строятся котельные, - отметила Елена Пархоменко.