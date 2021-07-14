«Поехал по головам, все разбежались в шоке»: действия водителя на пляже во Владивостоке вызвали негодование

Девушка уверяет, что людям пришлось разбегаться. Фото: принтскрин видео.

Спуск лодки к воде на пляже Владивостока закончился спором в сети. Дело в том, что одна из свидетельниц включила камеру мобильного телефона, когда водитель заехал на побережье. Девушка уверяет, что автомобилист протискивался между отдыхающих и ехал едва ли не по головам.

– На пляже Патрокла, сверхразум на Nissan Patrol наплевав на окружающих людей, расположившихся у моря, ехал чуть ли не по людям, пытаясь выбраться со своим резиновым плавсредством, – пожаловалась в популярном автомобильном сообществе края девушка, приложив видео.

Мнения пользователей сети разделились. Одни считают, что автомобилист повел себя неправильно и рискованно.

«Я реально думаю, что если ты хочешь спустить на воду лодку, ты, либо, приезжай пораньше, либо поставь человека, который бы предупреждал, что нужно место», «п. 4 ч. 15 ст. 65 Водного кодекса . Спуск и подъем с воды в строго отведенных для этого местах . Остальное штраф. И да, побережье и полуостров Басаргина в водоохранной зоне. Гимса на этих лодочников нет, там штраф приличный», – комментируют местные жители.

Другие фолловеры предпочли смотреть на ситуацию проще и перевести все в шутку.

«Это я почему такой злой? Это потому, что у меня своего «Патрола» и лодки с прицепом нет Автор видео(с)», «Ну рыбак, но так получилось, но всякое бывает, в чем трагедия то? У автора проблема в голове», «Мужик никого не трогает, спускается к морю! В чем проблема? У оператора зависть?», – отмечают оптимисты.

А вы как считаете, что должен быть предпринять автомобилист? Делитесь мнениями в комментариях.

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