Как в сауне, занимайте места у бассейнов. В Приморье обещают до +34°C

В Приморье передают жару. Фото: Мария ЛЕНЦ

Туман, опустившийся на часть южного побережья Приморья, навевает многих на мысли об очередном пасмурном дне, но не спешите делать выводы. По прогнозам синоптиков, скоро должно проясниться и будет по настоящему тепло. Погоду в крае определяет гребень антициклона. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», температура воздуха составит +20...+34°C.

14 июля во Владивостоке облачно, с прояснением, преимущественно без осадков, местами туман, который ослабеет в в середине дня. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +21...+23, в пригороде до +27°С.

В Уссурийске в среду переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Воздух прогреется +24...+26°C.

В Находке облачно, с прояснением, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Столбики термометров поднимутся +24...+26°C.

Температура воды в Амурском заливе +21°C, в заливе Посьета +22°C, в бухте Находка +21°C.

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