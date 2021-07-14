«Поехали»: Миллионер из Приморья собрался в космос

В следующем году житель Приморья может отметиться в списке тех, кто побывал в космосе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Полеты в космос становятся все более популярным развлечением среди богатых, особенно в США. Так, на буквально несколько дней назад бороздить просторы вселенной из штата Нью-Мексико отправился британский миллиардер Ричард Брэнсон. А на 20 июля запланирован полет основателя Amazon Джеффа Безоса вместе с его братом Марком. При чем же здесь Владивосток спросите вы? Как оказалось выходцы из столицы Приморья ничуть не остаются от мировых трендов. Основатель популярной сети автомагазинов Сергей Ткачев тоже намерен прокатиться на космическом корабле.

Бизнесмен из Приморья, который сейчас проживает в Сингапуре заверил на личной страничке в социальных сетях, что космическое путешествие было запланировано давно.

– У меня билет на рейс в космос номер 486. Я купил его 10 лет назад. И в следующем году я точно полечу, – цитирует Ткачева «Аргументы и факты-Владивосток».

Сергей Ткачев родился во Владивостоке, учился во ВГУЭС по специальности инженер-автомеханик. В 2010 году он основал «Гиперавто». Компания быстро росла и расширялась, через несколько лет превратившись в ассоциацию автомагазинов в разных городах.

Основатель "Гиперавто" намерен покорить космос. Фото: Мария Бородина (ИА Primamedia).

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