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Владивосток14 июля 2021 2:16

Руки за спину, лицом вниз: задержание преступника в Приморье попало на видео

«Стекла летели так, что все соседи проснулись» – рассказывают очевидцы
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Мужчину задержали на месте преступления.

Мужчину задержали на месте преступления.

Фото: принтскрин видео.

Некоторым жителям Уссурийска пришлось проснуться утром 14 июля особенно рано. Дело в том, что в магазин, расположенный на улице Горького забрался неизвестный. Мужчина особо не церемонился и попал в помещение, разбивая стекла. Специалисты ГБР не заставили себя долго ждать.

– Приблизительно в 5:30 утра , неизвестный влез в магазин «Рыболов» на улице Горького. Стекла летели так, что все соседи проснулись, – поделились в сети местные жители.

Что именно мужчина искал в торговой точке в столь ранний час, теперь предстоит выяснить специалистам. Ситуация стала поводом для шуток в сети.

«Сегодня карась пошел, а у него леска порвалась», «Что-то он поздно собирается... В 5:30 уже должен 10-ого карася тянуть», «Возможно, поплавок оторвался, приехал за новым, а дверь закрыта», «Все, капец, накрылась рыбалка медным тазом», «Кальмар сам себя не поймает», – иронизируют в интернете приморцы. А вот мужчине теперь будет не до шуток.

Приморец решил ограбить магазин, но его поймали на месте преступления
Видео: www.instagram.com/mark2_che

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